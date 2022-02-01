Глава кіберслужби США їде в Європу. Обговорить захист України від атак хакерів, - CNN

Заступник радника з національної безпеки з кібернетичних і нових технологій США Енн Нойбергер відвідає Європу на цьому тижні. Вона має намір обговорити з європейськими колегами способи підтримки цифрового захисту України в разі російських кібератак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Високопоставлений представник Адміністрації президента США Джо Байдена повідомив, що Нойбергер відвідає Брюссель і Варшаву. Вона проведе зустрічі з представниками НАТО і ЄС, щоб обговорити шляхи підвищення стійкості країни і Альянсу в кіберпросторі, включаючи стримування, зрив і реагування на подальшу агресію Росії проти України, сусідніх держав і в США.

У Нойбергер також заплановані зустрічі з представниками країн Балтії, Франції, Німеччини та Польщі, щоб забезпечити єдність дій союзників США у відповідь на будь-які кібератаки.

Чиновник додав, що візит глави кіберслужби США підкреслює, що американські чиновники розглядають кіберпростір як потенційний фронт у будь-якому подальшому вторгненні в Україну з боку Росії.