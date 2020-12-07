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Росія може використати газовий борг для тиску на Молдову

Кишинів, Понеділок 07 грудня 2020 20:21
Росія може використати газовий борг для тиску на Молдову
Фото: Майя Санду (facebook.com maia sandu)
Автор: Дмитро Левицький

На початку листопада 2020 року газова заборгованість Молдови перед Російською Федерацією складала понад 7 мільярдів доларів. Цей борг Кремль може використати для тиску на майбутнього президента Молдови Майю Санду.

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

Найбільша частиною боргу припадає на територію Придністров'я. Цей регіон винен російському "Газпрому" близько 6,7 млрд доларів. Санду після перемоги на виборах наголошувала, що борги перед Москвою є несправедливими.

Як пише газета, цей борг Росія може використати для тиску на Кишинів у питанні виведення російських військових з Придністров'я. На вимогу вивести війська з регіону Кремль може відреагувати закручуванням газового крана.

Ситуацію також ускладнює те, що чинний президент Ігор Додон минулого року продовжив газовий контракт з РФ до кінця 2020 року, тому без нової угоди Молдова посеред зими може залишитися без газу. Тим паче будівництво газових трубопроводів з ЄС затягувалися протягом останніх років, тому вони не будуть готові до запуску через місяць.

Нагадаємо, Санду зажадала від Росії виведення військ з Придністров'я. Однак, за її словами, рішення цього питання має бути виключно мирним та дипломатичним.

У Росії на заяву Санду відреагували шквалом критики. Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав заяву Санду "безвідповідальною".

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