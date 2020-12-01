У РФ відреагували на вимогу Санду вивести війська з Придністров'я

Фото:Cергій Лавров (flickr)

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відповів на заяву обраного президента Молдови Маї Санду про виведення російських військових з Придністров'я. За його словами таке твердження - "безвідповідальне".

Про це пише РБК.

За словами Лаврова, Росія не планує виконувати таку вимогу, адже на їхню думку виведення "миротворців" не допоможе врегулювати ситуацію в Придністров'ї.

"Мені важко судити, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, досить безвідповідальна, прямо скажемо, - це факт", - заявив він.

Нагадаємо, обраний президент Молдови Майя Санду виступила за виведення оперативної групи російських військ з невизнаного Придністров'я. Російські військові мають піти разом з боєприпасами, які охороняють в регіоні. Загалом, Санду регулярно виступає з заявами про неприпустимість розміщення російських військ в Придністров'ї.