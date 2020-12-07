Россия может использовать газовый долг для давления на Молдову

Фото: Майя Санду (facebook.com maia sandu)

В начале ноября 2020 года газовая задолженность Молдовы перед Российской Федерацией составляла более 7 миллиардов долларов. Этот долг Кремль может использовать для давления на будущего президента Молдовы Майю Санду.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Крупнейшая частью долга приходится на территорию Приднестровья. Этот регион должен российскому "Газпрому" около 6,7 млрд долларов. Санду после победы на выборах подчеркивала, что долги перед Москвой являются несправедливыми.

Как пишет газета, этот долг Россия может использовать для давления на Кишинев в вопросе вывода российских военных их Приднестровья. На требование вывести войска из региона Кремль может отреагировать закручиванием газового крана.

Ситуацию также осложняет то, что действующий президент Игорь Додон в прошлом году продлил газовый контракт с РФ до конца 2020 года, поэтому без нового соглашения Молдова посреди зимы может остаться без газа. Тем более строительство газовых трубопроводов с ЕС затягивались в течение последних лет, поэтому они не будут готовы к запуску через месяц.

Напомним, Санду потребовала от России вывода войск из Приднестровья. Однако, по ее словам, решение этого вопроса должно быть исключительно мирным и дипломатическим.

В России на заявление Санду отреагировали шквалом критики. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление Санду "безответственным".