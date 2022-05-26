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Росія шукає обхід заборони США на обслуговування держборгу

Фото: міністр фінансів РФ Антон Сілуанов (Владислав Шатіло / rbc.ru)
Автор: Іван Носальський

В уряді РФ планують розробити механізм, який дає змогу обійти заборону США на обслуговування держборгу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс", про це заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

Він зазначив, що уряд вже розпочав підготовку таких варіантів, які дозволять виконати всі зобов'язання щодо зовнішнього боргу.

"Буде розроблятися механізм виплати, минаючи всі західні розрахункові інфраструктури, щоб взаємодіяти з власниками наших паперів безпосередньо тут, через російську розрахункову інфраструктуру", - розповів Сілуанов.

Чиновник нагадав, що Росія має намір розраховуватися за зовнішнім боргом у рублях, але при цьому "вже обговорюється варіант, який дасть інвесторам можливість конвертувати ці рублі в інші валюти".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів США не продовжило дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Російській Федерації за умов санкцій проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу у доларах.

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