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Росія зімітувала ракетний удар по есмінцю США в Чорному морі

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Американський есмінець прямував до Одеси

Росія зімітувала ракетний удар по американському есмінцю в Чорному морі. Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що пара фронтових бомбардувальників Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. А ціль, за даними розвідки - ракетний есмінець Сполучених Штатів Америки Ross, який прямував до порту Одеса.

"Літаки здійснили маневр, типовий для авіаційного удару крилатими ракетами, й повернулись на аеродром базування", - йдеться у повідомленні.

Фотоколаж (facebook.com/kpszsu)

У командування заявили, що демонстрація сили стала уже звичним методом впливу Росії на західні країни, зокрема й ті, що запровадили проти РФ санкції.

Нагадаємо, сьогодні американський ракетний есмінець USS Ross DDG71 зайшов в одеський морський порт. Він зайшов в Чорне море 15 грудня. Цей корабель в 2016 році разом з десантним судном LSD41 "Уитби Айленд" брав участь в міжнародних навчаннях "Сібріз 2016".

Зазначимо, що начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак повідомляв, що Російська Федерація навряд чи піде на відкриту військову агресію проти України.

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