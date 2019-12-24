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Американський ракетний есмінець прибув до Одеси

Новини » Політика     24.12.2019 - 11:37
Американський ракетний есмінець прибув до Одеси
Фото: USS Ross DDG71 (dumskaya.net)

Це тридцятий захід військового корабля НАТО в Чорне море в цьому році

Американський ракетний есмінець USS Ross DDG71 зайшов в одеський морський порт. Про це повідомляє видання "Думская".

О 10:00 есмінець був пришвартований до причалу 1-К, що на Карантинному молу.

Наголошується, що це тридцятий захід військового корабля НАТО в Чорне море в цьому році.

Нагадаємо, есмінець ВМС США зайшов у Чорне море 15 грудня. Цей корабель в 2016 році разом з десантним судном LSD41 "Уітбі Айленд" брав участь у міжнародних навчаннях "СіБріз-2016".

Також 28 листопада в порт Одеси зайшов корвет Військово-морських сил Франції Commandant Birot. Він прибув у порт Одеси з метою підтримки двостороннього співробітництва у військово-морській галузі та безпеки на морі.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, в якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів.

До цього Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила виділення фінансової допомоги Україні в розмірі майже 700 мільйонів доларів.

У Палаті представників США не виключають нові звинувачення Трампу Помічники Джуліані пропонували збільшити поставки газу з США в Україну, - AP
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