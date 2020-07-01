Росія хотіла, щоб Білорусь передала їй 95% влади, - посол

Минулого року Російська Федерація пропонувала, щоб Білорусь в рамках інтеграції передала на наднаціональний рівень 95% влади. У Мінську були невдоволені такою пропозицією Кремля.

Про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, передає агентство "БелТА".

За словами Семашка, ця пропозиція була висловлена Росією під час переговорів у Сочі у лютому 2019 року. Це була перша пропозиція Росії щодо інтеграції з Білоруссю.

"Президент (Лукашенко - ред.) запросив мене, і я кажу: ну це повне "руки вгору" називається. Там було: все віддати нагору і, по-моєму, залишалося декілька моментів таких, як у нас міліція, у вас поліція і так далі. Але так не може бути", - зазначив він.

Також, Семашко оголосив про відновлення переговорів з Росією про поглиблення інтеграції. Посол наголосив, що передача повноважень в рамках інтеграції на наднаціональний рівень повинна відбуватися без шкоди суверенітету Білорусі.

"Сьогодні мова йде про нове позиціювання, підвищенні конкурентоспроможності, підтримки просування експорту товарів на ринки третіх країн", - додав посол.

Зазначимо, раніше білоруський посол заявляв, що до кінця цього року планується засідання союзної Ради міністрів, на якому хочуть відновити роботу щодо узгодження інтеграційної "дорожньої карти".

Переговори про поглиблену інтеграцію Білорусі з Росією та створення єдиної союзної держави почалися минулого року.

Тоді Лукашенко заявляв, що Білорусь готова приєднатися до Росії, але без примусу та з рівними правами.

Восени 2019 року проект інтеграції Білорусі з Росією передали на розгляд Лукашенку.