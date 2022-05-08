З початку війни понад 5,8 млн людей покинули Україну, - ООН
Фото: з початку війни понад 5,8 млн людей покинули Україну (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії Україну покинули понад 5,8 млн осіб. При цьому майже 1,5 млн осіб повернулися в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Найчастіше українці виїжджають в:
- Польщу - понад 3,1 млн осіб;
- Румунію - 857 тисяч осіб;
- Росію - 739 тисяч осіб;
- Угорщину - 557 тисяч осіб;
- Молдову - 453 тисяч осіб;
- Словаччину - 391 тисяча осіб;
- Білорусь - 26 тисяч осіб.
Нагадаємо, раніше прем'єр Італії Маріо Драгі заявив про збільшення підтримки українських біженців.
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