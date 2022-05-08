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З початку війни понад 5,8 млн людей покинули Україну, - ООН

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Київ, Неділя 08 травня 2022 10:09
З початку війни понад 5,8 млн людей покинули Україну, - ООН Фото: з початку війни понад 5,8 млн людей покинули Україну (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україну покинули понад 5,8 млн осіб. При цьому майже 1,5 млн осіб повернулися в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Найчастіше українці виїжджають в:

  • Польщу - понад 3,1 млн осіб;
  • Румунію - 857 тисяч осіб;
  • Росію - 739 тисяч осіб;
  • Угорщину - 557 тисяч осіб;
  • Молдову - 453 тисяч осіб;
  • Словаччину - 391 тисяча осіб;
  • Білорусь - 26 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше прем'єр Італії Маріо Драгі заявив про збільшення підтримки українських біженців.

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