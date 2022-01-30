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Якщо Росія не хоче війни, вона має вивести війська, - Кулеба

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Україна, Неділя 30 січня 2022 18:54
Якщо Росія не хоче війни, вона має вивести війська, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія має продовжити дипломатичну взаємодію, якщо не хоче війни. За його словами, дипломатія є єдиним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра у Twitter.

Кулеба зазначив, що Росія має вивести збройні сили, які вона зосередила вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях України. Так офіційні особи РФ підтвердять свою заяву, що не хочуть нової війни.

"Дипломатія - єдиний відповідальний шлях", - підсумував міністр.

Нагадаємо, Україна з партнерами прагнуть запобігти найгіршому сценарію розвитку подій у протистоянні з Росією. Поширення паніки у суспільстві послаблює та завдає економічної шкоди країні.

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