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Україна готова. Росію в ТКГ закликали провести обмін полоненими

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Київ, Середа 15 вересня 2021 19:25
Україна готова. Росію в ТКГ закликали провести обмін полоненими Фото: віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну полоненими і розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова.

За його словами, на останній зустрічі ТКГ українська сторона закликала Росію прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб і розблокувати роботу КПВВ з російської сторони.

"Українська делегація ще раз нагадала, що відповідні гарантії безпеки були надані Україні послідовно 31 серпня і додатково - підтверджені сьогодні", - зазначив Резніков.

Він додав, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому звільненні всіх утримуваних осіб і вживає всіх необхідних для цього заходів і суворого дотримується режиму припинення вогню.

Резніков звернув увагу на чергову спробу російської сторони залучити до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ засудженої за тероризм громадянки України Майї Пирогової, що, на його думку, є спробою Росії заблокувати переговорний процес

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