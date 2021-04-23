Росія хоче обмінятися з США гарантіями про невтручання в справи один одного

Пропозиція передбачає глобальну домовленість про ненанесення першими удару з використанням інформаційних і комунікаційних технологій.

"Суть російської ініціативи зводиться до прийняття комплексу практичних заходів з перезавантаження двосторонніх відносин у сфері використання інформаційних і комунікаційних технологій", - заявили в МЗС РФ.

Відомство вважає, що одним з перших кроків у вірному напрямку могла б стати реакція Вашингтона на пропозицію президента Росії Володимира Путіна про відновлення діалогу у сфері міжнародної інформаційної безпеки.

Президент РФ Володимир Путін 25 Вересня 2020 року виступив з низкою пропозицій для відновлення російсько-американського співробітництва в галузі міжнародної інформаційної безпеки. Серед іншого він також пропонував обмін гарантіями про невтручання в справи один одного.

У жовтні помічник генерального прокурора США з національної безпеки Джон Демерс назвав ініціативу Кремля не більше ніж брехливою риторикою.