Росія хоче обмінятися з США гарантіями про невтручання в справи один одного

МЗС Росії пропонує США відновити профільний діалог щодо запобігання кіберзагроз. "Перезавантаження" за цим напрямком включає обмін гарантіями про невтручання в справи один одного.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Пропозиція передбачає глобальну домовленість про ненанесення першими удару з використанням інформаційних і комунікаційних технологій.
"Суть російської ініціативи зводиться до прийняття комплексу практичних заходів з перезавантаження двосторонніх відносин у сфері використання інформаційних і комунікаційних технологій", - заявили в МЗС РФ.
Відомство вважає, що одним з перших кроків у вірному напрямку могла б стати реакція Вашингтона на пропозицію президента Росії Володимира Путіна про відновлення діалогу у сфері міжнародної інформаційної безпеки.
Президент РФ Володимир Путін 25 Вересня 2020 року виступив з низкою пропозицій для відновлення російсько-американського співробітництва в галузі міжнародної інформаційної безпеки. Серед іншого він також пропонував обмін гарантіями про невтручання в справи один одного.
У жовтні помічник генерального прокурора США з національної безпеки Джон Демерс назвав ініціативу Кремля не більше ніж брехливою риторикою.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що не хоче "спалювати мости" із Заходом. Але якщо Захід сам цього захоче, то " буде асиметрична і жорстка відповідь"
Також РБК-Україна писало, що у Кремлі назвали "червоні лінії", які не мають перетинати країни Заходу щодо РФ. Серед них - втручання у внутрішні справи Москви, включаючи вибори та образи.