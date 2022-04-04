Росія готується захопити Харків та оточити сили ООС, - Міноборони

"Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків", - заявив Мотузяник.

За його словами, Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об’єктів критичної інфраструктури України та вживає заходів з формування та переміщення додаткових підрозділів зі складу Східного та Центрального військового округу для участі у бойових діях.

"Противник посилює угруповання військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах - як шляхом перекидання військ інших з військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву", - розповів Мотузяник.

Крім того, окупанти налагоджують маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створють запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснюють підготовку медичних установ до приймання великої кількості поранених.

"Загалом російські окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України", - додав спікер Міноборони.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти не полишають спроб взяти Маріуполь. При цьому вони готуються до наступу на Сєвєродонецьк і Словʼянськ.

Додамо, окупанти вночі намагалися прорватися в місто Рубіжне Луганської області, але атаку було відбито. Десятки російських військових загинули.

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