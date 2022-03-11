Росія може готуватися до нового наступу на Київ найближчими днями, - Британія

У Міністерстві оборони Британії заявляють, що російські війська попри "низький прогрес" можуть готуватися до нової атаки на Київ найближчими днями. Для цього РФ спробує скинути та перегрупувати свої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Росія, ймовірно, спробує скинути та перегрупувати свої сили для відновлення наступальних дій найближчими днями. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони Британії, російські сухопутні війська продовжують досягати низького прогресу.

"Логістичні проблеми, що перешкоджають просуванню росіян, зберігаються, як і сильний український опір...Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням", - додають у повідомленні.

При цьому раніше високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що основний наступ російських сил на Київ застопорився.

Нагадаємо, в Офісі президента раніше повідомляли, що російські ворожі війська роблять спроби перегрупуватися на території України.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.