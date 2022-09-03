Росія готує вирішальний енергетичний удар по Європі, - Зеленський

"Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу, повністю зупинилася прокачка газу по "Північному потоку". Для чого вони це роблять? Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця у всіх країнах нашого континенту, хоче послабити і залякати всю Європу, кожну країну. Де Росія не може зробити силою і зброєю, вона робить це енергетичною зброєю. Намагається вдарити бідністю і політичним хаосом там, де поки ще не може вдарити ракетами", - зазначив він.

За його словами, щоб захиститися від цього, всім європейським країнам потрібно ще більше взаємодопомоги та єдності.

"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями повинні бути дві речі. Перше - наша єдність у захисті від країни-терориста, друге - посилення нашого тиску на Росію, це і посилення всіх рівнів санкцій і обмеження нафтогазових доходів Росії", - додав Зеленський.