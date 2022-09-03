Росія готує вирішальний енергетичний удар по Європі, - Зеленський

Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу, повністю зупинилася прокачка газу по "Північному потоку". Для чого вони це роблять? Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця у всіх країнах нашого континенту, хоче послабити і залякати всю Європу, кожну країну. Де Росія не може зробити силою і зброєю, вона робить це енергетичною зброєю. Намагається вдарити бідністю і політичним хаосом там, де поки ще не може вдарити ракетами", - зазначив він.
За його словами, щоб захиститися від цього, всім європейським країнам потрібно ще більше взаємодопомоги та єдності.
"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями повинні бути дві речі. Перше - наша єдність у захисті від країни-терориста, друге - посилення нашого тиску на Росію, це і посилення всіх рівнів санкцій і обмеження нафтогазових доходів Росії", - додав Зеленський.
Нагадаємо, напередодні російська сторона на невизначений термін зупинила газопровід "Північний потік", однак сьогодні з'явилася інформація, що він вже запрацював.
Європейські чиновники на тлі ситуації з "Північним потоком" заявляли, що готові до повного припинення поставок газу з Росії.
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