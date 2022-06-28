Окупанти "анонсують" хімічну атаку по Одеській області

Російська Федерація "анонсувала" хімічну атаку по Одеській області, і, ймовірно, планує звинуватити в цьому українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії .

Так, Міноборони заявляє, що Україна нібито готує провокації для звинувачення Збройних сил РФ у застосуванні хімічної зброї проти цивільних людей.

У Міністерстві заявляють, що для цього в санаторій Міністерства охорони здоров'я України "Приморський" (Курортне, Одеська область) 18 червня приїхали співробітники СБУ. Вони нібито "опрацьовували з керівництвом установи питання прийому, розміщення та надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними (отруюючими) речовинами".

Також Міністерства "попереджає" Захід, ООН, Червоний Хрест і Організацію із заборони хімічної зброї, що повідомлення про подібні "провокації" широко поширяться в західних ЗМІ і на різних інтернет-ресурсах.