Окупанти "анонсують" хімічну атаку по Одеській області
Російська Федерація "анонсувала" хімічну атаку по Одеській області, і, ймовірно, планує звинуватити в цьому українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.
Так, Міноборони заявляє, що Україна нібито готує провокації для звинувачення Збройних сил РФ у застосуванні хімічної зброї проти цивільних людей.
У Міністерстві заявляють, що для цього в санаторій Міністерства охорони здоров'я України "Приморський" (Курортне, Одеська область) 18 червня приїхали співробітники СБУ. Вони нібито "опрацьовували з керівництвом установи питання прийому, розміщення та надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними (отруюючими) речовинами".
Також Міністерства "попереджає" Захід, ООН, Червоний Хрест і Організацію із заборони хімічної зброї, що повідомлення про подібні "провокації" широко поширяться в західних ЗМІ і на різних інтернет-ресурсах.
Нагадаємо, а квітні Росія вже погрожувала хімічною зброєю в Одесі, при цьому заздалегідь звинуватила в цьому спецслужби України.
Крім того, ЄС надасть Україні засоби захисту від хімічних і ядерних загроз.