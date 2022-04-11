Росія готує фейки про здачу в полон військових із західною зброєю, - Єрмак

Російська Федерація розпочинає так звану "фейкову операцію" про зброю, яку Україні передають союзники. Зокрема, фейки про здачу в полон військових зі зразками західного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Нам відомі сценарії росіян. Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати здаються зі зброєю від союзників, і воно масово переходить на озброєння російської армії. Хочу відразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, раніше з'явився фейк про нібито знищення переданої Україні пускової установки системи С-300, яку передала Словаччина, однак цю інформацію спростував словацький прем'єр Едуард Хегер.
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