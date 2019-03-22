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Росія готувала теракт у харківському метро перед виборами

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 11:33
Росія готувала теракт у харківському метро перед виборами
Фото: харківське метро (traffic.od.ua)

Теракт в харківському метро планувався на станції "Індустріальна"

Російські спецслужби готували теракт у метро Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Повідомляється, що СБУ попередила теракт в харківському метро. За даними слідства, російські спецслужби завербували жителя Харкова для виконання теракту на одній зі станцій метро. Передбачається, що вибух мав призвести до численних жертв і дестабілізації напередодні президентських виборів.

У СБУ стверджують, що представники російських спецслужб передали вибуховий пристрій потужністю 600 грамів тротилу, що приводився в дію телефонним дзвінком. Вони також надали інструкції по підготовці теракту і виплатили 15 тис. доларів.

Також повідомляється, що ймовірний виконавець придбав цвяхи, шурупи, болти і гайки для посилення вражаючого ефекту. У рамках досудового розслідування співробітники СБУ вилучили зі схованки даний вибуховий пристрій і замінили його на муляж. Підозрюваного затримали після установки муляжу на станції метро "Індустріальна". Йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція посилить заходи безпеки під час виборчої кампанії через загрозу терактів.

 

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Новини України Служба безпеки УкраїниХарківметроТеракт
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