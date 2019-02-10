Поліція посилить безпеку під час виборчої кампанії через загрозу терактів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні протягом тижня зареєстровано 350 заяв про порушення виборчого законодавства

Найважливішим завданням правоохоронців є забезпечення публічної безпеки та виборчої кампанії в рамках законодавства. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, кількість масових заходів, пов’язаних з виборами, збільшується кожного дня.

"Наголошую на проведені превентивних заходів з недопущення правопорушень. Повинна бути задіяна "поліція діалогу". Ми усвідомлюємо рівень терористичної загрози, тому потрібно проводити також і фільтраційні заходи. Всі спецпідрозділи Нацполіції, які знаходяться в резервах, будемо залучати за необхідності", - заявив Яровий.

Він також наголосив на необхідності взяти під контроль всі режимні приміщення, особливо ті, де є зброя та таємні документи.

Загалом, за даними МВС, протягом тижня територіальними органами Нацполіції зареєстровано 350 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом, розпочато 24 кримінальних проваджень, складено 118 адміністративних протоколів.

Нагадаємо, НАЗК виявило недоліки у деклараціях у майже всіх кандидатів на посаду президента на виборах 2019.

Окрім того, у Національній поліції попередили, що під виглядом агітаторів можуть працювати шахраї.