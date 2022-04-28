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Росія щоденно втрачає щонайменше роту військ. Іноді більше, - Арестович

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 19:09
Росія щоденно втрачає щонайменше роту військ. Іноді більше, - Арестович Фото: Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радник глави ОП України Олексій Арестович прокоментув ситуацію щодо російського вторгнення. Зокрема відзначив значні втрати окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП України.

"Щонайменше роту противник втрачає протягом доби. Іноді більше. Уповільнилося його просування на Запорізькому напрямку. Задуми противника щодо оточення наших військ у зоні ООС або виходу на межі Херсонської області зривають наші війська потужними ударами" - повідомив Арестович.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден оголосив про направлення до Конгресу додаткової заявки на надання допомоги Україні. Американський лідер сподівається, що конгресмени швидко розглянуть пропозицію Білого дому.

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Олексій Арестович Війна в Україні
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