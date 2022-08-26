Росія щодня спалює газ на 10 млн доларів. Раніше він йшов до Європи

На тлі різкого зростання цін на енергоносії в Європі Росія знищує велику кількість природного газу, який раніше експортувався до Німеччини. Завод, розташований біля кордону з Фінляндією, щодня спалює газу приблизно на 10 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

Москва скоротила потоки газу в Європу, скоротивши в липні пропускну здатність "Північного потоку-1" до 20%. Тепер вона планує повністю закрити трубопровід на три дні незапланованого технічного обслуговування, починаючи з 31 серпня.

Смолоскипи горять на заводі з виробництва зрідженого природного газу "Портова" недалеко від початку газопроводу, недалеко від кордону з Фінляндією. Аналіз Rystad показав, що щодня він спалює близько 4,34 млн кубометрів газу.

Москва прагнула перекрити поставки газу в Європу, очевидно, у відповідь на економічні та енергетичні санкції Заходу, введені після її вторгнення в Україну.

Це призвело до енергетичної кризи на континенті і призвело до зльоту цін на газ до рекордно високого рівня. Ціни на природний газ TTF зросли до 3300 доларів.