ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія екстрадувала в Україну підозрюваного у вбивстві

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 20:50
Росія екстрадувала в Україну підозрюваного у вбивстві
Ілюстративне фото (tengrinews.kz)

Чоловік два роки переховувався на території Росії

В Україну з Російської Федерації екстрадували чоловіка, підозрюваного у вбивстві, який перебував у розшуку з 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполиции Києва.

Повідомляється, що чоловіка підозрюють у вбивстві, яке сталося в Києві в жовтні 2017 року. Тоді в одній з квартир на вулиці метрополита Липківського було виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Після інциденту підозрюваний переховувався від правоохоронних органів на території Росії.

"Встановили особу підозрюваного, це - 22-річний знайомий вбитого, і з'ясували, що він переховується на території іншої країни. Тому йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочинів і оголосили в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний був виявлений в Санкт-Петербурзі в січні, після чого був затриманий. Днями чоловіка екстрадували в Україну, йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головна військова прокуратура розслідує видворення з України колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі у лютому 2018 року.

Також повідомлялося, що Україна за два роки екстрадувала в Россі 13 осіб. За повідомленням поліції, у 2018 році було екстрадовано 6 осіб, в 2019 - 7.

Місцезнаходження політв'язнів Дудки і Бессарабова невідомо Дві третини українців вважають Росію країною-агресором
Новини України Російська ФедераціяУкраїнаэкстрадиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся