Россия экстрадировала в Украину подозреваемого в убийстве

Иллюстративное фото (tengrinews.kz)

Мужчина два года скрывался на территории России

В Украину из Российской Федерации экстрадировали мужчину, подозреваемого в убийстве, который находился в розыске с 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.

Сообщается, что мужчину подозревают в убийстве, которое произошло в Киеве в октябре 2017 года. Тогда в одной из квартир на улице митрополита Липкивского был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. После инцидента подозреваемый скрывался от правоохранительных органов на территории России.

"Установили личность подозреваемого, это - 22-летний знакомый убитого, и выяснили, что он скрывается на территории другой страны. Поэтому ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений и объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был обнаружен в Санкт-Петербурге в январе, после чего был задержан. На днях мужчину экстрадировали в Украину, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.

Также сообщалось, что Украина за два года экстрадировала в Росси 13 человек. По сообщению полиции, в 2018 году было экстрадировано 6 человек, в 2019 - 7.