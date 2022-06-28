Росія душить українську металургію та економіку блокуючи порти, - експерт

Стратегія РФ однозначно спрямована на блокування шляхів для експорту. Адже по морю експортувалося 90% всіх українських зернових і 76% чорних металів.

"Це просто неймовірний удар: по факту, нам просто перекривають повітря і душать всю українську економіку. І ця стратегія, як ми бачимо, приносить свої результати-через заблоковані порти знову спливли застарілі проблеми Укрзалізниці, на яку ліг основний експорт: це і зношені шляхи, і відсутність інвестування, і те, що західні прикордонні переходи не розраховані на те, щоб забезпечити Україну експортом та імпортом в потрібному обсязі", - підкреслив Зінченко.

Він також акцентував увагу на тому, що паралельно з удушенням української економіки, РФ перетворює торгівлю металом в інструмент міжнародного тиску на ринки. Вона проводить політику агресивного імпорту-продає третім країнам, які не підтримали санкції, свою продукцію з дисконтом, який досягає 40%, а вже вони продають її задешево в ЄС або насичують ринки ЄС своїм експортом витісняючи решту українських поставок.

"Через це ціни в Європі теж впали на 25-30%. І наші гірничорудні та металургійні компанії не можуть експортувати свою продукцію - і руду, і метал, тому що через значне зниження цін наша продукція стала нерентабельною. Тобто мало того, що поїзди з нашою продукцією затримуються через проблеми з логістикою на 90 днів, так ще й через агресивне насичення ринку російською продукцією на міжнародному ринку почали падати ціни, і навіть європейські заводи почали закриватися. Так, "Арселор Міталл" Дюнкерк (Франція) оголосив, що зупиняє домну. Тому вже сьогодні метал став зброєю в геоекономічній війні", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше федеральні російські канали демонстрували сюжети, в яких російські кораблі вивозили в Ростов метал, вкрадений в Маріуполі.

Своєю чергою компанія "Метінвест", підприємствам якої належить вкрадений метал, звернулася до своїх партнерів за кордоном і компаній-операторів портів по всьому світу, і застерегла від покупки краденої продукції.

Як сказано в заяві, компанія вивчає юридичні механізми, тому всі, причетні до фактів грабежу, постануть перед Міжнародним судом.