Росія має програти у війні з Україною, - Дуда

Російська Федерація повинна програти у війні з Україною, щоб остання стала частиною вільного світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди на саміті перших леді і джентльменів.

"Я дуже сподіваюся, що Україна скоро звільниться, відновиться і перетвориться на найчарівнішу і сучасну країну. Головне, щоб росіяни програли з військової точки зору, а Україна стала частиною вільного світу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Дуда говорив, що Захід не зможе змусити Україну погодитися на поступки президенту Росії Володимиру Путіну.

При цьому він вважає, що підтримувати контакт з Путіним необхідно лише в тому випадку, якщо він сам просить про розмову.

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