ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дуда про дзвінки Путіну: треба так закрутити гайки Росії, щоб він сам просив про розмову

Новость на русском →
Варшава, Середа 22 червня 2022 12:50
Дуда про дзвінки Путіну: треба так закрутити гайки Росії, щоб він сам просив про розмову Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що підтримувати контакт з главою Кремля Володимиром Путіним необхідно лише в тому випадку, якщо він сам просить про розмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

На нараді польських послів у Варшаві Дуда заявив про повну підтримку України Польщею не тільки у сфері оборони, але й на шляху євроінтеграції. Він наголосив, що Європа повинна підтвердити свою підтримку України і надати статус кандидата в члени ЄС.

Також він зазначив, що Польща зробить все можливе, аби примусити Росію дотримуватися міжнародного права.

"Це означає припинення збройних дій, а по-друге - повне відновлення (Києвом, - ред.) контролю над територією України, яка визнається міжнародним правом”, - наголосив він.

Польський лідер нагадав, що з початку повномасштабної війни Варшава надала військову допомогу на 1,6 млрд доларів. За його словами, Польща постійно тримає контакт, аби знати про потреби України, та створила хаб, який допомагає приймати допомогу з цілого світу допомогу.

"Ці потреби треба задовольняти негайно, оскільки лік іде на хвилини чи години, там немає часу чекати днями чи тижнями", - пояснив Дуда.

Крім того, президент Польщі впевнений, що Росія повинна заплатити Україні репарації у розмірі 750 млрд доларів, а Європа - посилювати санкції та допомогти у післявоєнній відбудові. Дуда закликав дипломатів переконувати політиків, що заморожені кошти росіян потрібно спрямувати на відбудову України.

Глава Польщі також прокоментував розмови європейських лідерів з Путіним. Він впевнений, що контакт з Кремлем підтримувати потрібно, але лише за їх ініціативи.

"Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (Росії, - ред.) і так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову", - додав Дуда.

Нагадаємо, що у МЗС Польщі переконані, що ЄС надасть Україні статус кандидата.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей Дуда Польша Україна Російська Федерація Володимир Путін
NEWS
Загроза ударів з Чорного моря: скільки Росія тримає там крилатих ракет
Загроза ударів з Чорного моря: скільки Росія тримає там крилатих ракет
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі