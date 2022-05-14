Росія повинна нести відповідальність за свої злодіяння, - глава МЗС Японії

Міністри закордонних справ Японії та інших країн-членів "Великої сімки" домовилися про те, що міжнародне співтовариство має залишатися об'єднаним у збереженні жорстких санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Міністр закордонних справ Йошімаса Хаясі заявив, що Росія повинна понести відповідальність за свої злодіяння. Також японський дипломат назвав дії Російської Федерації неприйнятними.

Нагадавши, міністри закордонних справ групи G7 проводять зустріч 13-14 травня. Щорічна зустріч, яка триватиме до суботи, збирає високопоставлених дипломатів з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, США та Європейського Союзу на Балтійському курорті Вайссенхаус.

Раніше ми повідомляли, що Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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