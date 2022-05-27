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Росія добивається "повільного, але відчутного прогресу" на Донбасі, - Джонсон

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П'ятниця 27 травня 2022 12:53
Росія добивається "повільного, але відчутного прогресу" на Донбасі, - Джонсон Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація добивається повільного, однак відчутного прогресу на Донбасі. Прем’єр-міністр Борис Джонсон закликав допомогти Україні у військовій сфері.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами прем’єра, президент Росії Володимир Путін вирішив досягти хоч якогось успіху ціною великих втрат серед своїх військових.

"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми не заколисувалися через неймовірний героїзм українців, які відтіснили російських від воріт Києва. Я боюся, що Путін - ціною великих втрат для себе і російських військових - продовжує гризти землю на Донбасі, він продовжує поступово, повільно, але боюся, відчутно просуватися вперед", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Джонсон висловив глибоку надію на те, що українці зможуть повернутися до нормального життя вже найближчим часом.

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