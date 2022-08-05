Росія вдень обстріляла Миколаїв: багато постраждалих, є загиблі

"Вже понад 10 поранених тільки в одному місці після обстрілу вдень, є загиблі, бригади ще працюють", - написав він.

За словами голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої, сьогодні по обіді окупанти з боку Херсону знову обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва.

"На жаль, є постраждалі, зокрема, 13-річний хлопець. Медики працюють на місці", - додала вона.

За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, площа ураження після обстрілу дуже велика.

"Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви", - констатував він.