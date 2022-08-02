Росія тримає у Чорному морі кораблі з десятками ''Калібрів", - ОК "Південь"
У Чорному морі нині перебуває 5 російських кораблів-носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 40 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що в акваторії 17 бойових кораблів і катерів ворожого флоту продовжують укриватися вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут в східному напрямку.
"Водночас, 5 ракетних та 5 десантних кораблів продовжують бойове чергування, маючи 40 "Калібрів" напоготові", - попереджають українські військові.
В ОК "Південь" закликають громадян не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил і обмежень режиму воєнного стану та спускатися в укриття під час повітряних тривог.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія використала до 60% усіх своїх ракет.
Однак, за його словами, радянські запаси в країни-окупанта є великими, у зв'язку з чим підрахувати кількість снарядів достатньо складно.