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Росія тримає у Чорному морі кораблі з десятками ''Калібрів", - ОК "Південь"

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Вівторок 02 серпня 2022 01:07
Росія тримає у Чорному морі кораблі з десятками ''Калібрів", - ОК "Південь" Фото: Росія тримає у Чорному морі 40 "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 5 російських кораблів-носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 40 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що в акваторії 17 бойових кораблів і катерів ворожого флоту продовжують укриватися вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут в східному напрямку.

"Водночас, 5 ракетних та 5 десантних кораблів продовжують бойове чергування, маючи 40 "Калібрів" напоготові", - попереджають українські військові.

В ОК "Південь" закликають громадян не нехтувати власною безпекою, дотримуватись правил і обмежень режиму воєнного стану та спускатися в укриття під час повітряних тривог.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія використала до 60% усіх своїх ракет.

Однак, за його словами, радянські запаси в країни-окупанта є великими, у зв'язку з чим підрахувати кількість снарядів достатньо складно.

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