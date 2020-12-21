Політв'язень Шумков повертається в Україну з російської колонії, - омбудсмен

Фото: Олександр Шумков (facebook.com-o_shumkov)

Політв'язень Олександр Шумков 24 грудня повертається в Україну з Росії. Він два роки перебував у виправній колонії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова.

Вона отримала відповідь від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москальової про можливості відвідати українських політв'язнів.

Наразі з політичних мотивів Росія переслідує 130 українських громадян, "які є батьками 186 неповнолітніх дітей".

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року в Брянській області Севський суд засудив 29-річного українця Олександра Шумкова до чотирьох років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" за статтею 282.2 КК РФ (Організація діяльності екстремістської організації).

Українець говорив, що в кінці серпня 2017 року його викрали співробітники ФСБ і перевезли на територію Росії.

За словами Шумкова, на момент викрадення він був чинним військовослужбовцем 11-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України (дислокується в селищі Чорнобаївка Херсонської області).