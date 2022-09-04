Кількість загиблих дітей через російську агресію зросла: нові дані
З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1122 дітей. З них 382 загинули, ще 740 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Telegram.
Стало відомо, що 3 вересня в результаті ворожого обстрілу Зеленодольська Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик.
Крім того, вчора російські військові здійснили артилерійський обстріл з РСЗВ із застосуванням заборонених касетних боєприпасів с.Висунськ Миколаївської області. В результаті обстрілу загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей 9, 7 і 11 років отримали поранення.
З початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 388;
- Харківській - 204;
- Київській - 116;
- Миколаївській - 71;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Херсонській - 55;
- Запорізькій - 46.
Нагадаємо, у Чернігові на Валу під час виставки боєприпасів 3 вересня пролунав вибух, в результаті чого постраждали чотири дитини.
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