Кількість загиблих дітей через російську агресію зросла: нові дані

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1122 дітей. З них 382 загинули, ще 740 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Telegram .

Стало відомо, що 3 вересня в результаті ворожого обстрілу Зеленодольська Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик.

Крім того, вчора російські військові здійснили артилерійський обстріл з РСЗВ із застосуванням заборонених касетних боєприпасів с.Висунськ Миколаївської області. В результаті обстрілу загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей 9, 7 і 11 років отримали поранення.

З початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в: