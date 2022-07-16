Росія все частіше б'є ракетами по мирних містах України: названа причина

Метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення і спровокувати внутрішнє напруження в нашій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, також росіяни цими варварськими ударами намагаються знищити все українське.
"Основна мета таких ударів, це ми бачимо і по Миколаївщині, зокрема, це посіяти паніку, це психологічний тиск на ті регіони, які вважаються глибоко тиловими, це внутрішнє напруження в країні, щоб не було розуміння, що лінія фронту просувається і просувається в бік повернення окупантів у їхню країну і вичищення наших територій. Це більш такий хід, щоб забезпечити собі уявні перемоги", - розповіла Гуменюк.
Нагадаємо, лише за останній час російська армія завдала ракетних ударів по Вінниці, Харкову, Дніпру Одесі, Чугуєву, Нікополю та Миколаєву.
Все що відомо про вечірню атаку на Дніпро - зібрано в матеріалі РБК-Україна.
Також оприлюднені наслідки ракетних ударів по складу в Одесі.
Тим часом стало відомо, що по Нікополю Росія випустила 53 ракети, з-під завалів дістали тіла двох людей, а кількість жертв через удар по центру Вінниці вже зросла до 24.
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