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Росія все частіше б'є ракетами по мирних містах України: названа причина

Фото: російські окупанти все частіше б'ють ракетами по мирних містах України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення і спровокувати внутрішнє напруження в нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, також росіяни цими варварськими ударами намагаються знищити все українське.

"Основна мета таких ударів, це ми бачимо і по Миколаївщині, зокрема, це посіяти паніку, це психологічний тиск на ті регіони, які вважаються глибоко тиловими, це внутрішнє напруження в країні, щоб не було розуміння, що лінія фронту просувається і просувається в бік повернення окупантів у їхню країну і вичищення наших територій. Це більш такий хід, щоб забезпечити собі уявні перемоги", - розповіла Гуменюк.

Масовані ракетні удари по Україні

Нагадаємо, лише за останній час російська армія завдала ракетних ударів по Вінниці, Харкову, Дніпру Одесі, Чугуєву, Нікополю та Миколаєву.

Все що відомо про вечірню атаку на Дніпро - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Також оприлюднені наслідки ракетних ударів по складу в Одесі.

Тим часом стало відомо, що по Нікополю Росія випустила 53 ракети, з-під завалів дістали тіла двох людей, а кількість жертв через удар по центру Вінниці вже зросла до 24.

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ОдесаДніпроВінницяракетный ударВійна Росії проти України