Росія буде підтримувати будь-які зусилля для досягнення миру на Донбасі, - Путін

Росія буде підтримувати будь-які зусилля для досягнення миру на Донбасі. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляють росЗМІ.

Путін відзначає, що "досягнення миру на Донбасі буде залежати від здатності нової влади України реалізовувати обіцянки, дані українському народу".

"Безумовно, потрібно підтримувати будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру, в тому числі на південному сході України. І ми, без всяких сумнівів, будемо це робити", - сказав він.

Коментуючи заклик білоруського президента Олександра Лукашенка підтримати нову українську владу, президент РФ зазначив, що "потрібно підтримувати навіть не конкретних політиків, а потрібно підтримувати політику, спрямовану на досягнення миру".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що дата зустрічі в нормандському форматі буде відома наступного тижня.

Український президент заявив, що під час зустрічі в нормандському форматі не підтримає компромісні рішення, які загрожують настроям в Україні. За його словами, для України головним пріоритетом є припинення війни. Незважаючи на це, рішення, які будуть загрожувати українцям, прийняті не будуть.

Відзначимо, що через обстріл бойовиків 7 жовтня стався зрив розведення військ на Донбасі.

РБК-Україна писало, що в зв'язку з підписанням "формули Штайнмайера" "Національний корпус" організував акцію проти відводу українських військ в Золотому.