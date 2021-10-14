Росія блокує надання ЄС статусу спостерігача в Арктичній раді через Україну

Євросоюз намагається отримати статус офіційного спостерігача в Арктичній раді з 2008 року.

Зараз проти такої заявки виступає Російська Федерація, що займає жорстку позицію стосовно Євросоюзу у зв'язку з санкціями, які ЄС застосував проти РФ у зв'язку з анексією Криму і подіями на сході України.

Він нагадав, що Росія входить в Арктичну раду на правах арктичної держави, поряд з Канадою, Королівством Данія (включаючи Гренландію і Фарерські острови), Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією і США. Нещодавно, в травні цього року, Росія взяла на себе головування в арктичній Раді на наступні два роки.

У 2013 році, на конференції міністерського рівня у Швеції, всі члени Арктичної ради прийняли рішення, яке надає для ЄС права повного спостерігача, хоча не забезпечує такого офіційного статусу. Тому ЄС має можливість брати участь у робочих групах цього форуму і в проектах з економічного і соціального розвитку регіону.