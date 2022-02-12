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Росія найближчим часом відреагує на відповідь США і НАТО щодо "гарантій"

Автор: Валерія Поліщук

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що РФ незабаром відреагує на відповіді США і НАТО щодо "гарантій безпеки". При цьому він заявив, що відповіді не зачіпають ключових російських ініціатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Ушакова.

"Було сказано, що ми вже практично завершили міжвідомчу опрацювання наших можливих дій, і про це буде оголошено найближчим часом", - заявив він.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії висунуло умову для деескалації ситуації на кордоні з Україною.

Зазначимо, 8 лютого міністри закордонних справ України і Франції Дмитро Кулеба і Жан Ів Ле Дріан назвали важливий крок у деескалації ситуації на кордоні з Росією.

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