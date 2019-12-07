Росія і Білорусь зблизили позиції по нафтогазовим питанням

Глава Міністерства економічного розвитку Росії Максим Орєшкін за підсумками российско-білоруських переговорів заявив, що Російська Федерація і Білорусь серйозно зблизили позиції по нафтогазовим питанням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, лідери двох країн дуже плідно попрацювали по цілому ряду напрямків.

"Дуже плідно попрацювали по цілому ряду напрямків - по сільському господарству, зв'язку, по митниці, щодо регулювання нафтового ринку досягли дуже серйозного прогресу. Навіть з питання нафти і газу позиції були дуже серйозно зближені", - заявив Орєшкін.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що згоден на інтеграцію країни з Російською Федерацією, але при рівних економічних умовах для підприємств. При цьому він зазначив, що не домагається зниження ціни на газ від Росії.

Раніше білоруські ЗМІ повідомляли, що Олександр Лукашенко на цих вихідних підпише з президентом РФ Володимиром Путіним договір про інтеграцію і створення Союзної держави. Зазначалося, що швидше всього угоду буде підписано на умовах Москви, що є поглинанням Білорусі.

Також РБК-Україна повідомляло, що на тлі візиту Лукашенка в Росії в Мінську спалахнули акції протесту. Сотні жителів столиці вийшли на вулиці, протестуючи проти глибокої інтеграції Білорусі з Росією.