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Росія і Білорусь провели навчання розвідки і сил спецоперацій

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія і Білорусь проводять спільні військові навчання "Захід-2021". В їх рамках пройшло тренування розвідувальних підрозділів повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

Навчання розвідки ВДВ і сил спецоперацій Росії та Білорусі пройшли на 230-му загальновійськовому полігоні Обуз-Лісновський у Брестській області. На першому етапі військові провели стрільби, а потім приховано висунулися в район, де виявили незаконне бандформування. Після виконання поставленого завдання групу розвідників і спецназівців евакуювали.

Всього в навчаннях було залучено близько 40 військових сил спецоперації Білорусі і майже 350 російських десантників.

Фото: Росія і Білорусь провели спільні навчання розвідки і сил спецоперацій (facebook.com/mod.mil.by)

Нагадаємо, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" стартували 9 вересня.

Як писало РБК-Україна, голова СБУ Іван Баканов називав російсько-білоруські військові навчання загрозою для України.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський обговорював російсько-білоруські навчання з главою Пентагону під час візиту в США.

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