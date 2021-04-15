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Росія і Білорусь почнуть бойові чергування з протиповітряної оборони

Автор: Анастасія Рокитна

Росія і Білорусь влітку начнуть бойові чергування з протиповітряної оборони (ППО). Вони будуть проходити на одному з аеродромів Білорусі.

Про це заявив командувач ВПС і військами ППО Білорусі генерал-майор Ігор Голуб, повідомляє ТАСС.

Він зазначив, що наприкінці 2020 року міністрами оборони Білорусі та Росії був затверджений план дій чергових сил з ППО військ і засобів Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та РФ.

"В рамках практичної реалізації у цьому році вже влітку на одному з наших аеродромів в Республіці Білорусь починається спільне несення бойового чергування силами і засобами Військово-повітряних сил і військ ППО Республіки Білорусь і Повітряно-космічними силами РФ", - сказав він.

У 2021 році планується участь в оперативно-тактичних навчаннях з родами військ ВПС і ППО Білорусі на полігоні Ашулук в Астраханській області, а також у спільних навчаннях "Бойова співдружність - 2021", повідомив військовий.

Нагадаємо, міністри оборони Росії та Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін домовилися про створення трьох навчальних центрів для спільної підготовки військовослужбовців. Один з них буде базуватися в Білорусії.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Білорусі і Росгвардія домовилися на тлі протестів співпрацювати з охорони громадського порядку і забезпечення безпеки, а також по боротьбі з тероризмом і екстремізмом.

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