Росія в серпні захоче припинення вогню: експерт пояснив, за яких умов

На думку експерта, окупаційні війська будуть вести наступи на трьох напрямках: Харків, Донецьк і криворізький (південнобузький). Тобто, у них будуть спроби створити масований наступ.

"Для того, щоб, можливо, захопити ще території і потім сісти за стіл переговорів. Коли наступ видихнеться вони будуть терміново пропонувати нам переговорний процес", - вважає Жданов.

Втім, експерт зазначає, припустити Україну до переговорів Росія може тільки масованою наступальною операцією, але сил у них не достатньо.

"Тому вони намагаються створити ілюзію наступальної загрози, спробують її частково реалізувати і при цьому будуть пропонувати нам переговорний процес. На кінець серпня Росії потрібно припинення вогню, хоча б тимчасове. Для того, щоб провести "референдуми". Поки йдуть активні бойові дії референдум не можна легалізувати, навіть на території Російської Федерації", - припускає Жданов.

Переговори на паузі та наративи Кремля

Нагадаємо, станом на зараз між Україною та Росією не ведуться переговори щодо припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський пояснює, зараз недоречно при нинішній ситуації вести перемовини, бо "поки росіянам не наб'ють пику", вони нічого не зрозуміють, натякаючи, що спочатку необхідний успішний контрнаступ ЗСУ.

В самому ж Кремлі вчора знову заявили про бажання переговорів, але на "своїх умовах".

Тим часом колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер після візиту до Москви, а саме зустрічі з Путіним, почав просувати наратив про бажання Росії вести переговори щодо припинення війни в Україні.

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