Росія атакувала житлові будинки в Краматорську: щонайменше троє поранених (фото)

У суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську Донецької області, троє поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.
"Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених, рятувальні роботи тривають", - написав він.
Як повідомлялось, Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції.
Нагадаємо, російські військові минулої доби обстріляли звільнений ЗСУ Святогірськ. Внаслідок удару загинула людина, а дитина дістала поранення.
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