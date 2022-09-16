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Росія атакувала Очаків і втратила понад 70 військових, - ОК "Південь"

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П'ятниця 16 вересня 2022 03:11
Росія атакувала Очаків і втратила понад 70 військових, - ОК "Південь" Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти завдали ракетного удару по Очакову, обійшлося без жертв. При цьому РФ за добу втратив на півдні 71 військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Авіація ЗСУ завдала 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки, складу боєприпасів у Бериславському районі, по Каховському мосту, по п'яти понтонних переправах біля Дар'ївки, Садового.

За добу ворог втратив на півдні: 71 військового, 27 одиниць озброєння і техніки, у тому числі 5 танків, 14 одиниць іншої авто-бронетехніки, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-з", самохідну артустановку "Гвоздика", зенітну самохідну установку "Шилка", дві гаубиці і два 120-мм міномети.

Корабельне угруповання ворожого флоту загальною кількістю 13 одиниць продовжує маневри вздовж кримського узбережжя ховаючись від шторму і ймовірних поразок зброєю Сил оборони. У той же час тримає напоготові 3 надводних і 1 підводний ракетоносій, на бортах яких 28 "калібрів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські бійці 14 вересня знищили чотири літаки російських військ і один БПЛА.

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