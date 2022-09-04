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Росія атакувала Миколаївську та Дніпропетровську області: ЗСУ відповіли

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Україна, Неділя 04 вересня 2022 16:23
Росія атакувала Миколаївську та Дніпропетровську області: ЗСУ відповіли Фото: Росія атакувала Миколаївську та Дніпропетровську області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові обстріляли Миколаївську та Дніпропетровську область вночі та зранку 4 вересня. Ворог завдав ударів по Миколаєву, Вознесенську та Очакову, Нікополю, Марганцю та району, але ЗСУ не залишили атаку без відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Миколаїв

Місто піддано масованому ракетному удару із застосуванням зенітно-ракетних систем С-300. Уражено об’єкти портової та промислової інфраструктури, житлові будинки. Суттєво пошкоджено три лікувальних і два навчальних заклади, готель та музей. Попередньо без жертв та постраждалих.

Вознесенськ та Очаків

На світанку ворог атакував Вознесенськ та Очаків крилатими ракетами «Калібр». В обох випадках ракети влучили в зерносховища, спричинивши масштабні пожежі. Поранено цивільного охоронця об’єкту. З десяток житлових будинків пошкоджено.

Нікополь та район

По Нікопольському району ворог тричі вдарив з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі внаслідок влучання у приватний будинок сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Понівечено 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач.

Марганець

У Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок, склади й прохідна місцевого заводу.

Водночас ЗСУ помстилися росіянам, знищивши 20 рашистів та 4 одиниці авто-бронетехніки.

Як повідомлялося, ЗСУ сьогодні вранці збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

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Дніпропетровська область Миколаївська область
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