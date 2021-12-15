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Без Путіна. Зеленський, Шольц і Макрон обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 грудня, в Брюсселі відбулася зустріч "нормандської трійки" - президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході зустрічі вони обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський в ході переговорів подякував Німеччині і Франції за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії, а також за послідовні зусилля країн в рамках нормандського формату.

При цьому український президент підкреслив, що Україна не здійснює провокацій на кордоні, а також не має агресивних намірів проти інших країн. Зеленський також додав, що Україна залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації.

"Очікую, що російські війська і озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки, попри триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", - заявив він.

В той самий час Шольц і Макрон погодилися продовжити активну роботу в нормандському форматі і забезпечити виконання рішень, прийнятих в Парижі 9 грудня 2019 року.

Крім того, Зеленський підкреслив, що перш за все, лідери повинні продовжити роботу з невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації на Донбасі, а саме - забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення політв'язнів і відкриття двох нових пунктів пропуску.

Лідери трьох країн також домовилися докласти зусиль для досягнення реального прогресу в стабілізації ситуації на Донбасі. Вони також закликали Росію до відновлення конструктивної роботи в нормандському форматі.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що провів зустрічі з Шольцем і Макроном.

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Володимир ЗеленськийЕммануель МакронОлаф Шольц