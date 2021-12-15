Зеленський зустрівся з Макроном і новим канцлером Німеччини: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц завершили свої перші переговори. Також глава держави зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter .

"Радий нашому знайомству з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Очікую поглиблення співпраці України та Німеччини у сферах енергетики, безпеки та оборони. Також розраховую на підтримку євроатлантичного курсу України", - написав він.

Зеленський додав, що запросив нового канцлера Німеччини відвідати Україну з візитом.

Також український президент провів переговори з Еммануелем Макроном.

"Обговорив з Еммануелем Макроном питання співпраці України та Франції. Сподіваюся, що головування Франції в Раді ЄС приділятиме особливу увагу безпеці України та протидії гібридній агресії РФ в Європі", - повідомив Зеленський.

При цьому він додав, що Макрон і Шольц підтвердили готовність продовжити роботу в нормандському форматі.

"Під час зустрічі з Макроном і Шольцем подякував за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку РФ, а також за послідовну позицію Німеччини і Франції в нормандському форматі. Підтвердили готовність продовжити роботу", - додав Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський провів переговори з Олафом Шольцем і Еммануелем Макроном (twitter.com/ZelenskyyUa)