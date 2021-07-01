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У Росії заявили про затримання нібито прихильників "українського угруповання"

Автор: Анастасія Рокитна

Російські силовики заявили про затримання нібито прихильників "українського угруповання". Вони нібито причетні до поширення неонацистської ідеології та підготовки нападів на співробітників правоохоронних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Відкрито справу за ч. 1 і 2 ст. 282.1 (створення екстремістського співтовариства і участь в екстремістському співтоваристві) КК РФ. ФСБ затримала в Бєлгороді нібито прихильників "неонацистської організації" М.К. у.", які створили в регіоні "її структурний осередок".

За даними спецслужби, затримані причетні до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств, провокування міжнаціональних конфліктів, скоєння насильницьких злочинів.

У місцях проживання затриманих вилучено "матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку зі збереженим листуванням про підготовку насильницьких акцій, а також виявлено лабораторію з культивування нарковмісних рослин".

Нагадаємо, групу нібито прихильників "українського радикального угруповання" раніше затримували в РФ.

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