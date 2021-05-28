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У Росії заявили про затримання нібито прихильників "українського радикального угруповання"

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Москва, П'ятниця 28 травня 2021 17:53
У Росії заявили про затримання нібито прихильників "українського радикального угруповання" Фото: у Росії затримали українців за звинуваченням у створенні екстремістського співтовариства (facebook.com/FsbCsn)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Росії заявили про затримання в Саратові 14 прихильників "українського молодіжного радикального угруповання". Їх підозрюють у створенні та участі в екстремістській організації "М.К. у.", яку нібито координують з території України.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ РФ.

"Припинено діяльність координованої з території України молодіжної радикальної групи прихильників ідеологій масових вбивств ("М.К. у.")", - цитує видання повідомлення ЦГЗ.

В ході обшуку них вилучено значну кількість "пропагандистських матеріалів екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку, що містять інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї". Крім того, російські силовики заявили, що було виявлено листування з "ідеологом групи з України" Про підготовку насильницьких акцій.

"Члени групи дають свідчення", - зазначили в ФСБ.

Нагадаємо, в кінці квітня російські силовики повідомили про затримання 16 прихильників нібито "української спільноти". Спецоперації проводилися в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславле-Залеському Ярославської області.

В українському МЗС тоді РБК-Україна пояснили, що в дипломатичні установи не надходила інформація про затримання громадян України. Історії про український радикальний слід покликані залякати росіян.

Зазначимо, у квітні 2021 року російська ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі росіянина, який збирав дані про Чорноморський флот РФ. Окупанти звинуватили його в"державній зраді".

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