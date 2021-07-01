У Росії заявили про затримання нібито прихильників "українського угруповання"

Російські силовики заявили про затримання нібито прихильників "українського угруповання". Вони нібито причетні до поширення неонацистської ідеології та підготовки нападів на співробітників правоохоронних органів.

Відкрито справу за ч. 1 і 2 ст. 282.1 (створення екстремістського співтовариства і участь в екстремістському співтоваристві) КК РФ. ФСБ затримала в Бєлгороді нібито прихильників "неонацистської організації" М.К. у.", які створили в регіоні "її структурний осередок".

За даними спецслужби, затримані причетні до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств, провокування міжнаціональних конфліктів, скоєння насильницьких злочинів.

У місцях проживання затриманих вилучено "матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку зі збереженим листуванням про підготовку насильницьких акцій, а також виявлено лабораторію з культивування нарковмісних рослин".