ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії заявили про затримання нібито прихильників "українського угруповання"

Новость на русском →
Бєлгород, Четвер 01 липня 2021 12:53
У Росії заявили про затримання нібито прихильників "українського угруповання" Фото: у РФ заявили про затримання прихильників "українського угруповання" (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Російські силовики заявили про затримання нібито прихильників "українського угруповання". Вони нібито причетні до поширення неонацистської ідеології та підготовки нападів на співробітників правоохоронних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Відкрито справу за ч. 1 і 2 ст. 282.1 (створення екстремістського співтовариства і участь в екстремістському співтоваристві) КК РФ. ФСБ затримала в Бєлгороді нібито прихильників "неонацистської організації" М.К. у.", які створили в регіоні "її структурний осередок".

За даними спецслужби, затримані причетні до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств, провокування міжнаціональних конфліктів, скоєння насильницьких злочинів.

У місцях проживання затриманих вилучено "матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку зі збереженим листуванням про підготовку насильницьких акцій, а також виявлено лабораторію з культивування нарковмісних рослин".

Нагадаємо, групу нібито прихильників "українського радикального угруповання" раніше затримували в РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Задержание
NEWS
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
DAILY
Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно