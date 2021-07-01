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В России заявили о задержании якобы сторонников "украинской группировки"

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Белгород, Четверг 01 июля 2021 12:53
В России заявили о задержании якобы сторонников "украинской группировки" Фото: в РФ заявили о задержании сторонников "украинской группировки" (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Российские силовики заявили о задержании якобы сторонников "украинской группировки". Они якобы причастны к распространению неонацистской идеологии и подготовке нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

Открыто дело по чч. 1 и 2 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) УК РФ. ФСБ задержала в Белгороде якобы сторонников "неонацистской организации "М.К.У.", которые создали в регионе "ее структурную ячейку".

По данным спецслужбы, задержанные причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений.

В местах проживания задержанных изъяты "материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций, а также обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений".

Напомним, групу якобы сторонников "украинской радикальной группировки" ранее задерживали в РФ.

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