МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила

Після новини про затримання нібито "української групи" на території Російської Федерації до дипломатичних установ не надходила інформація про затримання громадян України. Історії про український радикальний слід покликані залякати росіян.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила", - зазначив він.

Водночас МЗС констатує, що з початку року російські правоохоронні органи та ЗМІ активно розкручують тему "зовнішнього управління" акціями народних протестів на тлі грубого порушення прав людини в Росії.

"Для залякування власного населення традиційно створюються історії про "український радикальний слід". Категорично відкидаємо такі звинувачення. Закликаємо російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а натомість прислухатися до законних вимог російських громадян, у тому числі в частині дотримання основоположних прав людини і забезпечення верховенства права", - додав Ніколенко.

Зазначимо, сьогодні російські силовики повідомили про затримання 16 прихильників українського молодіжного радикального співтовариства " М.К.У." - "Маніяки. Культ убивств". Це націонал-соціалістичний "культ" так званих скінхедів, представники якого публікували в інтернеті відео нападів на людей.

Послідовників цієї групи затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі та інших містах Росії.